Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
17:34
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda sular durulmuyor. Neredeyse her bölümde sakatlıklar, kavgalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Yayınlanan 35. Bölüm fragmanına sunucu Murat Ceylan'ın açıklamaları damga vurdu. Ceylan, 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan veda etmek zorunda olduğunu söyledi. Bu noktada ise sakatlığı olan Sahra'nın diskalifiye olduğu iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki, Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok? İşte, detaylar!