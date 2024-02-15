Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım arasında mücadele kıran kırana geçerken kavgalar, kaoslar ve diskalifiyeler de eksik olmuyor. 15 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan Survivor 35. bölümde yine bir diskalifiye yaşanacak. Yayınlanan fragmanda sunucu Murat Ceylan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ceylan'ın 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan veda etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Sahra'nın diskalifiye olacağını iddia etti. Peki, Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?