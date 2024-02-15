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Haberler Fotohaber Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan'dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star'dan ayrıldı mı, neden yok?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:34

Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan'dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star'dan ayrıldı mı, neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda sular durulmuyor. Neredeyse her bölümde sakatlıklar, kavgalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Yayınlanan 35. Bölüm fragmanına sunucu Murat Ceylan'ın açıklamaları damga vurdu. Ceylan, 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan veda etmek zorunda olduğunu söyledi. Bu noktada ise sakatlığı olan Sahra'nın diskalifiye olduğu iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki, Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok? İşte, detaylar!

Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım arasında mücadele kıran kırana geçerken kavgalar, kaoslar ve diskalifiyeler de eksik olmuyor. 15 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan Survivor 35. bölümde yine bir diskalifiye yaşanacak. Yayınlanan fragmanda sunucu Murat Ceylan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ceylan'ın 4 eleme adayı Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan veda etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Sahra'nın diskalifiye olacağını iddia etti. Peki, Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?

Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı.

İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.

Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıkladı. İlk eşleşme Pınar-Sahra asasında olacak. İkinci eşleşme ise Aleyna-Aysu olacak.

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Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

DÜELLO GECESİNDE ŞOKE EDEN AÇIKLAMA!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 15 Şubat 2024 Perşembe akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello oyununa başlarken seremonide yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.

Ceylan, düelloda bir kişinin yer alamayacağını ve Survivor'dan ayrıldığını açıkladı:

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek."

Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

SURVİVOR SAHRA DİSKALİFİYE İDDİASI GÜNDEMDE!

Sosyal medyada yarışmayı dikkatle takip eden yarışmacılar Sahra'nın diskalifiye olduğunu iddia etti.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle hastaneye giden ve yarışlarda yer almayan Sahra'nın ada hayatında da çok görünmemesi gözlerden kaçmadı.

Survivor Sahra diskalifiye mi oldu, elendi mi? Murat Ceylan’dan şok açıklama! Sahra Işık Survivor All Star’dan ayrıldı mı, neden yok?

SURVİVOR SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Sahra diskalifiye oldu iddiası gündeme yerleşti. Survivor Sahra'nın diskalifiye olup olmadığı yeni bölümle birlikte belli olacak.

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