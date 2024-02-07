Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:59
SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu
Survivor All Star 2024 gündemde! Acun Ilıcalı'nın gerçekleşen son konseyde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nagihan'ın olaylı kavgası Acun Ilıcalı nezdinde bardağı taşıran son damla olurken, yapılan konseyde yer almayan Mustafa Kemal ve Turabi hakkında neden olmadıkları sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte, detaylar!