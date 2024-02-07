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Haberler Fotohaber SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:59

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu

Survivor All Star 2024 gündemde! Acun Ilıcalı'nın gerçekleşen son konseyde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nagihan'ın olaylı kavgası Acun Ilıcalı nezdinde bardağı taşıran son damla olurken, yapılan konseyde yer almayan Mustafa Kemal ve Turabi hakkında neden olmadıkları sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte, detaylar!

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu

Survivor All Star 2024 kırmızı ve mavi takım olarak iki ayrı tarafta mücadeleye devam ediyor. Kırmızı takımın üst üste oyun kaybetmesi, dengeleri değiştirirken Ilıcalı'nın hamlesi ile takımlar arası transferler olmuştu. Son yaşanan olayların ardından bir de Turabi'nin olmayışı izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Survivor Turabi neden yok?

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK?

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı.Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığının tekrar nüksettiğinin altı çizilmişti.

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SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu

SURVİVOR TURABİ ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken en az 2 hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine yarışmacı son olarak ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almadı.

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu

Bu akşam ekrana gelecek olan haftanın yeni bölümünde ise olup olmayacağı merak konusu olurken, yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a söyledikleri gündem oldu. Bu noktada fragmanda yer almayan Turabni'nin akıbeti ise yeni bölüm sonrasında belli olacak.

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK, elendi mi? Turabi severlerin gözü o haberde! Acun Ilıcalı konseyde son noktayı koydu
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