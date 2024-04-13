Giriş Tarihi: 13.04.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
15:12
Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?
Survivor yeni bölüm fragmanı Yunus Emre ve Ogeday'ın yumruk yumruğa kavgasıyla ses getirdi. Hakan Hatipoğlu'nun elendiği son eleme gecesinin ardından yeni bölüm fragmanında görülen tansiyon yüksekliği izleyicinin kafasını karıştırdı. Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, elenecek mi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte Survivor All Star yeni bölümüne dair detaylar.