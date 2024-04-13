Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 15:12

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?

Survivor yeni bölüm fragmanı Yunus Emre ve Ogeday'ın yumruk yumruğa kavgasıyla ses getirdi. Hakan Hatipoğlu'nun elendiği son eleme gecesinin ardından yeni bölüm fragmanında görülen tansiyon yüksekliği izleyicinin kafasını karıştırdı. Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, elenecek mi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte Survivor All Star yeni bölümüne dair detaylar.

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?

Survivor All Star yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu esnasında Ogeday ve Yunus Emre arasında yaşanan sözlü tartışma kısa süre içinde yerini kavgaya bıraktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavganın ardından tarafların yarışmadaki akıbetini merak eden izleyiciler, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, elenecek mi sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte detaylar.

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor yeni bölüm fragmanında, yarışma esnasında Mavi takımda yer alan Ogeday ile kırmızı takımdan Yunus Emre arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı. Yunus Emre ve Ogeday'ın birbirlerine hakarette bulunarak yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandığı sırada Yunus Emre ile Ogeday birbirlerine ağır ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Ogeday, Yunus Emre'nin üzerine saldırıyor. Takım arkadaşları ikiliyi durdurmaya çalışsa da kavganın büyümesi önlenemiyor.

Bu noktada iki yarışmacının akıbeti 13 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Bu durumda acil durum konseyinin toplanması bekleniyor.

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Kavga sonrası Survivor Yunus Emre elenecek mi?

"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti.

Ilıcalı, sözlerine "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diye devam etmişti.

SON DAKİKA