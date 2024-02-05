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Haberler Fotohaber Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star'da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 14:45

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star'da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce uyarı alan Yunus Emre Özden için de aynı iddialar konuşulmaya başladı. Poyraz ile tartışmasının ardından suların durulmadığı fragman ile görüldü. Yarışmanın takipçileri Survivor Yunus Emre elendi mi araştırmalarına başlamış durumda. Seslerin yükseldiği görüntülerin ardından alınacak kararlar da bekleniyor. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları son bölüm ve yeni bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Kimin tartıştığının gösterilmediği fragmanda tartışan seslerden birinin Özden olduğu konuşulmaya başladı. Sosyal medyada tartışmalar sürerken zaten uyarısı bulunan yarışmacı hakkında ne karar verildiği de merak ediliyor. Peki; Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

SURVİVOR'DA YUNUS EMRE VE POYRAZ GERİLİMİ!

Mavi takımdan kırmızı takıma geçen Yunus Emre Özden Poyraz ile karşı karşıya geldi. Tansiyonu yükselten sözlerin sarf edildiği tartışma sonrası konseyde yüzleşildi.

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Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yunus Emre, yaşanan son olaylar sonrası diskalifiye edilmedi yarışmaya devam ediyor. Ancak zaten uyarısı bulunan yarışmacı yeniden uyarı aldı.

Yarışmacı 2 kez ödülden yararlanamayacak.

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

FRAGMANDA SESLER YÜKSELDİ!

Yeni bölüm fragmanında ada konseyinde seslerin yükseldiği görülüyor. Tartışmanın taraflarının Yunus Emre ve Mustafa Kemal olduğu düşünülüyor.

Bu noktada olayın boyutuna göre yeniden karar verilebilir.

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29 Mart 1993 İstanbul doğumlu Yunus Emre Özden, 1.85 boyunda ve 82 kilodur. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan yarışmacı Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik bölümünde eğitim almıştır.

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