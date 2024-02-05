Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları son bölüm ve yeni bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Kimin tartıştığının gösterilmediği fragmanda tartışan seslerden birinin Özden olduğu konuşulmaya başladı. Sosyal medyada tartışmalar sürerken zaten uyarısı bulunan yarışmacı hakkında ne karar verildiği de merak ediliyor. Peki; Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...