Survivor Yunus Emre elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star’da Yunus Emre Özden gerilimi devam ediyor!

Giriş Tarihi: 05.02.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
14:45
Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce uyarı alan Yunus Emre Özden için de aynı iddialar konuşulmaya başladı. Poyraz ile tartışmasının ardından suların durulmadığı fragman ile görüldü. Yarışmanın takipçileri Survivor Yunus Emre elendi mi araştırmalarına başlamış durumda. Seslerin yükseldiği görüntülerin ardından alınacak kararlar da bekleniyor. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu?