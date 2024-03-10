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Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:41

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star tüm heyecanıyla yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, kırmızı takım ile mavi takım arasında kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan Berna ile Yunus Emre arasında yaşanan kavga konseye taşındı. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Rekabetin bir hayli yüksek olduğu oyundan kavgalarda eksik olmadı. Dokunulmazlık oyunu esnasında Yunus Emre ve Berna arasında kavga çıktı. Hakan'ın Yunus Emre'ye tepki göstermesi üzerine iyice sinirlenen Yunus Emre, Berna'ya sert sözler karşılık verdi. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kırmızı mı, mavi mi?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Sert ve zorlu geçen mücadelelerin ardından dokunulmazlığı kazanmayı hak eden takım kırmızılar oldu.

Öte yandan oyun alanında yaşanan tartışma ve kavgalar, bölüme damgasını vurdu.

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Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

BERNA VE YUNUS EMRE KAVGASINA HAKAN'DA KATILDI

Dokunulmazlık oyunu esnasında Yunus Emre ve Berna arasında kavga çıktı. Hakan'ın Yunus Emre'ye tepki göstermesi üzerine iyice sinirlenen Yunus Emre, Berna'ya sert sözler karşılık verdi.

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

YUNUS EMRE'YE 4 ÖDÜL CEZA

Berna ve Yunus Emre arasındaki kavga konseye taşındı. Yunus Emre'nin Berna'ya tepkisi nedeniyle Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye 4 ödülden yararlanmama cezası verdi.

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Konseyde yapılan oylamada 7 Aysu ve 5 Berna'ya oy çıktı. Böylelikle haftanın ilk gitme adayı Aysu oldu.

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