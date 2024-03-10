Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Rekabetin bir hayli yüksek olduğu oyundan kavgalarda eksik olmadı. Dokunulmazlık oyunu esnasında Yunus Emre ve Berna arasında kavga çıktı. Hakan'ın Yunus Emre'ye tepki göstermesi üzerine iyice sinirlenen Yunus Emre, Berna'ya sert sözler karşılık verdi. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kırmızı mı, mavi mi?