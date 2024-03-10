Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
10:41
Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star tüm heyecanıyla yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, kırmızı takım ile mavi takım arasında kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan Berna ile Yunus Emre arasında yaşanan kavga konseye taşındı. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?