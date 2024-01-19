Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:52
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!
19 Ocak Cuma bugün karneler alınıyor. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler bugün karnelerinin yanında takdir teşekkür belgelerini de alacak. Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, bu sene takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında ayrıntılı bilgiler.