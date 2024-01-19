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Haberler Fotohaber Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:52

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

19 Ocak Cuma bugün karneler alınıyor. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler bugün karnelerinin yanında takdir teşekkür belgelerini de alacak. Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, bu sene takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

Devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik başlatılan Başarı Teşvik Programı ile "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz "açıklaması Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Peki; Başarı Teşvik Programı ile karne ödemesi yapılacak mı 2024? İşte detaylar...

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

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Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı.Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alana karne hediyesi!

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

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