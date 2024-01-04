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Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 18:30

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 7 Bin 158 personel alımı için başvuru ekranı!

Tarım Bakanlığı "7 Bin 158" personel alımı yapacağını duyurmuştu. Üç ayrı kategoride gerçekleşecek olan alımlar için detaylar merak edilirken, aynı zamanda başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı da araştırılıyor. İş arayışında olan binlerce kişiye umut kapısı olacak olan alımlar için geri sayım başladı. Peki, arım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte, Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 7 bin 158 kişilik alımın yapılacağı başvurularda "158 tarım orman uzman yardımcısı alımı sınavı" için adaylar heyecanla beklerken, bir yandan da kalan adayların kadro dağılımına göre ne zaman sınava gireceği merak ediliyor. 1500 adayın İŞKUR kurasıyla belirlenmesi beklenen personel dağılımı, 2024 yılının ilk yarısında merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı, hangi adaylar için sınav yapılacak? İşte, kadro dağılımı ve sınav detayları!

Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

TARIM ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında istihdam edilecek 7 bin 158 kadronun detayları netleşti.

Üç kategoride gerçekleşecek olan alımlar şu şekilde;

Aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel,

Bin 500 tarım işçisi,

158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

"SINAV 2 AŞAMALI OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım orman uzman yardımcısı alımı sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde ALINACAK!

"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

"Yazılı aşaması 23 Mart'ta Ankara'da olacak."

Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, AÇIKLADI!

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun.''

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

KONTENJAN DAĞILIMI:

"Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek."

  • Destek Personeli 1443
  • Büro Personeli 1088
  • Ziraat Mühendisi 982
  • Veteriner Hekim 652
  • Şoför 487
  • Gıda Mühendisi 193
  • Orman Muhafaza Memuru 162
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