Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 7 Bin 158 personel alımı için başvuru ekranı!

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, AÇIKLADI!

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz.Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı,uğurlu olsun.''

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.