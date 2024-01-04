Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 7 Bin 158 personel alımı için başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
18:30
Tarım Bakanlığı "7 Bin 158" personel alımı yapacağını duyurmuştu. Üç ayrı kategoride gerçekleşecek olan alımlar için detaylar merak edilirken, aynı zamanda başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı da araştırılıyor. İş arayışında olan binlerce kişiye umut kapısı olacak olan alımlar için geri sayım başladı. Peki, arım ve Orman Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte, Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!