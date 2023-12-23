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Haberler Fotohaber TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:22

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında 7 bin 158 personel istihdam edeceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 158 tarım ve orman uzman yardımcısı, 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı bu haberi kadrolarıyla birlikte sosyal medya hesabından duyurdu. Branşlarını açıkladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yeni yılda yeni personeller alınacağı açıklandı. Bakan Yumaklı bu müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Kadrolara başvuracak birçok kişinin gözü kulağı başvuruların ne zaman başlayacağında. Başvurular ile ilgili detaylar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar detaylarda

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakanlık 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI BRANŞLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar
  • Destek Personeli 1443
  • Büro Personeli 1088
  • Ziraat Mühendisi 982
  • Veteriner Hekim 652
  • Şoför 487
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar
  • Gıda Mühendisi 193
  • Orman Muhafaza Memuru 162
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
  • Su Ürünleri Mühendisi 107
  • Orman Mühendisi 81
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