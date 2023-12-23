TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bakanlık 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapacak.