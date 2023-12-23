TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında 7 bin 158 personel istihdam edeceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 158 tarım ve orman uzman yardımcısı, 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı bu haberi kadrolarıyla birlikte sosyal medya hesabından duyurdu. Branşlarını açıkladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…