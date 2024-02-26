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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:41

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Yayınlanan kılavuzda kura çekim tarihine de yer verilmişti. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Şubat ayı bitmeden açıklanacak. Peki; 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte kura sonucu sorgulama ekranı…

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi için belirlenen tarih yaklaştı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı başvuru süreci 19 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. İstenen şartlara sahip olan adaylar arasında kura çekimi yapılacak. İlanda 1500 tarım işçisi alımı kura sürecinin ayrıntılarına da yer verilmişti. Peki; 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurmuştu.

13 Şubat 2024 tarihinde başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Şubat 2024 Salı günü yapılacak.

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 1500 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

GENEL ŞARTLAR

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilenşartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

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