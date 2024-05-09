Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
06:12
Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı
Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle Kanal D ekranlarında yerini aldı. MF Yapım imzalı dizi her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Bu hafta Harun'un kovulmasının ardından Emirkıran ailesinin yeni avukatı Umut olur. Umut'un yaptığı plan tıkır tıkır işlerken Fecir, parmaklıklar ardından çıkar. İşte Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı ve tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.