Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:12

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle Kanal D ekranlarında yerini aldı. MF Yapım imzalı dizi her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Bu hafta Harun'un kovulmasının ardından Emirkıran ailesinin yeni avukatı Umut olur. Umut'un yaptığı plan tıkır tıkır işlerken Fecir, parmaklıklar ardından çıkar. İşte Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı ve tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranında yerler alındı. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan Taş Kağıt Makas çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyor. İşte Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS 10. BÖLÜM İZLE

8 Mayıs tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Harun'un kovulmasının ardından Emirkıran ailesinin yeni avukatı Umut olur. Umut'un yaptığı plan tıkır tıkır işlerken Fecir, parmaklıklar ardından çıkar. Diğer taraftan Umutun geçmesi gereken bir engel daha vardır. Umut, Emirkıran ailesini içeriden çökertebilecek mi?

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

Fecir'le yaptıkları anlaşmada sözünü tutan Umut, aynı karşılığı Fecir'den göremez. Babasının uğrayacağı bir haksızlığa daha tahammülü yoktur. Rüya ve Azad'ın da mahkemede baş şüpheli konumuna geçmeleri, Umut'un eline büyük bir koz verir. Artık Emirkıranlar'ı en zayıf karnından vurup, babasını kurtarmaya giden yolda büyük bir adım atacaktır.

Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

Yıllar önce yaşanan kazada, arkadaşı Süreyya'nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, ondan habersiz gizli gündemini başlatır. Süreyya'ya amacını belli etmeden, kazanın detaylarında adım adım ilerlemeye başlar. Harun Yakar avukatlık becerilerini, ilk kez kendi davası için kullanacaktır. Hayatlarının seyrini değiştiren bu kazada kimler, hangi amaçla yer almıştır?

SON DAKİKA