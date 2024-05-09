Taş Kağıt Makas 10. bölüm izle BURADA || Kanal D ile Taş Kağıt Makas dizsi son bölüm tek parça izle ekranı

Fecir'le yaptıkları anlaşmada sözünü tutan Umut, aynı karşılığı Fecir'den göremez. Babasının uğrayacağı bir haksızlığa daha tahammülü yoktur. Rüya ve Azad'ın da mahkemede baş şüpheli konumuna geçmeleri, Umut'un eline büyük bir koz verir. Artık Emirkıranlar'ı en zayıf karnından vurup, babasını kurtarmaya giden yolda büyük bir adım atacaktır.