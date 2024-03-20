Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 4. bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Umut ve babasının hayat mücadelesine değinilen yapımın bu bölümünde Umut'un avukat olarak gelmesi izleyiciyi şaşırtıyor. İşte Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle