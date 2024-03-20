Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
19:08
Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 4. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut avukat oluyor. Harun ve geçmişle yüzleşiyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile 4. bölüm canlı izle ekranı