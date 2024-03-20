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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 19:08

Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 4. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut avukat oluyor. Harun ve geçmişle yüzleşiyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile 4. bölüm canlı izle ekranı

Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 4. bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Umut ve babasının hayat mücadelesine değinilen yapımın bu bölümünde Umut'un avukat olarak gelmesi izleyiciyi şaşırtıyor. İşte Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Taş Kağıt Makas 4. bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS 4. BÖLÜM ÖZETİ

Umut avukat oldu!

Umut, yıllar sonra avukat olarak babasını ziyarete geliyor. Avukat olan Umut, babasını kurtarmak için onun üzerine oynanan oyunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Peki Umut, babasının üzerine kurulan komployu ortaya çıkarabilecek mi?

Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Umut, Harun'la yüzleşiyor!

Harun, yıllar sonra Umut'u karşısında görünce çok şaşırıyor. Umut, Harun'a hissettirmeden ona karşı bir savaş başlatmaya hazırlanıyor. Harun'un olacaklardan haberi yokken Umut, Harun'un davasında karşısına avukat olarak çıkar.

Taş Kağıt Makas 4. bölüm canlı izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
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