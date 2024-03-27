Giriş Tarihi: 27.03.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
18:40
Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 5. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut avukat kimliğiyle her şeyin sorumlusu Fecir'in karşısına çıkıyor. Umut'u karşısında gören Fecir deliye dönüyor. Peki Umut'un yeni hamlesi ne olacak, yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile 5. bölüm canlı izle