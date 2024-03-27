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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 27.03.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:40

Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 5. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatacak. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut avukat kimliğiyle her şeyin sorumlusu Fecir'in karşısına çıkıyor. Umut'u karşısında gören Fecir deliye dönüyor. Peki Umut'un yeni hamlesi ne olacak, yeni bölümde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas Kanal D ile 5. bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 5. bölüm için canlı izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Umut ve babasının hayat mücadelesine değinilen yapımın bu bölümünde Umut Fecir'i gafil avlamaya çalışırken onu kardeşi Rüya ile sınamaya karar verir. İşte Taş Kağıt Makas 5. bölüm canlı izle

Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölümü canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Umut, Fecir ile yüz yüze geliyor!

Fecir, Umut'un karşısına çıkıyor ve onun gözünü korkutmaya çalışıyor. Umut ise Fecir'e karşı sert duruşunu koruyor ve daha adını çok duyacağını Fecir'e söylüyor. Fecir, sinirden deliye dönüyor. Peki Umut, Fecir ile baş edebilecek mi?

Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle

Umut'un yeni hamlesi Fecir'i gafil avlıyor!

Harun, Umut'u uyarmakta ısrarcıdır. Emirkıran ailesini düşman edinmemesini özellikle söyler. Ancak Umut'un bu davadan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Fecir'i kardeşi Rüya ile sınamaya karar verir. Umut'un bu intikam yolunda kimseden korkusu yoktur.

Taş Kağıt Makas 5. bölüm bekleniyor: Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölüm canlı izle
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