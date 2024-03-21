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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 05:58

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

Taş Kağıt Makas 4. bölümüyle ekranlara geldi. Taş Kağıt Makas 5. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Umut'un yıllar sonra avukat olmasıyla geçmişin hesapları görüldü. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler araştırmalara başladı. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu haftaki bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmek ve babası için savaş vermek adına avukat olması herkesi şaşırttı. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladı. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas 5. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Taş Kağıt Makas dizisi 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü heyecanla izleyen seyirci yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. 5. bölüm fragmanı yayınladı. Dizinin fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar/tas-kagit-makas-5-bolum-fragmani

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Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM İZLE

Taş Kağıt Makas dizisi son bölümünü tek parça olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/bolumler

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut avukat oldu!

Umut, yıllar sonra avukat olarak babasını ziyarete geliyor. Avukat olan Umut, babasını kurtarmak için onun üzerine oynanan oyunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Peki Umut, babasının üzerine kurulan komployu ortaya çıkarabilecek mi?

Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

Umut, Harun'la yüzleşiyor!

Harun, yıllar sonra Umut'u karşısında görünce çok şaşırıyor. Umut, Harun'a hissettirmeden ona karşı bir savaş başlatmaya hazırlanıyor. Harun'un olacaklardan haberi yokken Umut, Harun'un davasında karşısına avukat olarak çıkar.

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