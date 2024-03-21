Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izle | “Umut ve Fecir yüzleşiyor!” Taş Kağıt Makas fragmanı izle ekranı

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu haftaki bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmek ve babası için savaş vermek adına avukat olması herkesi şaşırttı. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladı. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas 5. Bölüm fragmanı izle ekranı!