Giriş Tarihi: 28.01.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
17:36
Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi'nin paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.