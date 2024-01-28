Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Taş, Kağıt, Makas dizisi haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.

Merakla beklenen dizi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.