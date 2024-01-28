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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 17:36

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi'nin paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak olan Taş Kağıt Makas dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi gibi oyuncuları buluşturan yapımın ilk tanıtımı görücüye çıkıyor. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. MF Yapım imzalı dizi; haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDEN İLK TANITIM GELİYOR!

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Taş Kağıt Makas ilk tanıtımı izlemek için:

https://www.youtube.com/@kanald

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Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi'nin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Taş, Kağıt, Makas dizisi haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.

Merakla beklenen dizi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi? Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kore yapımı 'Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizinin kadrosu şöyle;

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip.

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