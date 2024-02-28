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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:52

Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin yer aldığı dizi, unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun hikayesini konu ediniyor. Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri bu noktada merak edilip araştırılmaya başlandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanacak dizinin 1. Bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte yanıtı!

Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Taş Kağıt Makas dizisi ekran macerasına başlıyor. Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimleri buluşturan dizi, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Kanal D'de yayınlanacak yapım, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi ekrana taşıyor. Peki, Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi konusu ve karakterleri hakkında detaylar.

Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas dizisi 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, düzenin gerçek sahiplerine karşı babası Rıza'nın (Bülent Seyran) suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.

Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

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