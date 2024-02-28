Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
13:52
Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu gündemde! Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin yer aldığı dizi, unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun hikayesini konu ediniyor. Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri bu noktada merak edilip araştırılmaya başlandı. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanacak dizinin 1. Bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncuları kimler, kadroda hangi isimler var? İşte yanıtı!