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Haberler Fotohaber Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:30

Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Tavla dizilişi özellikle yeni oynamaya başlayanların aklına gelen ilk soru işaretidir. Tavla dizimi ile bu oyunu öğrenmeye çalışanların oyun kurallarına da hâkim olması gerekmektedir. Erkek tavlası nasıl oynanır ve nasıl dizilir gibi sıkça sorulan sorulara bu başlık altında yer verdik. Türkiye'de en sevilen oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken tavla taşı dizilişi, düzeni, kuralları, oynama yönü ve diğer ilginizi çekecek tüm detaylar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, erkek tavlası diziliş şekli ile tavla taşı düzeni şekli!

Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Erkek tavlası dizilişi bu oyunu öğrenmek isteyenler tarafından ilk bilinmesi gereken noktadır. Tavlaya başlarken öncelikle tavla taşı dizilimi yapılır. Sonrasında ise zar atılarak oynamaya başlanır. Tavla dizilişi şekli, düzeni, oynama yönü hakkında tüm ayrıntıları aşağıda yer verdik. Tavla nasıl oynanır ve tavla taşı nasıl dizilir gibi soruların cevabına yanıt aldıktan sonra oyununuza başlayabilirsiniz. Gerektiğinde tavla kuralları, taş dizilimi ve diğer tüm detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Erkek Tavlası Dizilişi

Erkek tavlası günümüzde en sevilen oyunlardan birisi olarak dikkat çekilir. Hem şansa hem de stratejiye dayalı bir oyun olan tavla oynamak için bu oyunun kurallarına da hâkim olmanı gerekir. Tavla oyununa ise ilk olarak taş dizilimi yaparak başlanmaktadır. Tavla taşı dizilimi ve yönü görselde yer aldığı gibidir. Her iki oyuncuda taşlarını bu görsele göre dizdikten sonra oyunu oynamaya başlayabilirler. Tavla nasıl oynanır sorusunun cevabı için ise sayfayı aşağıya doğru kaydırınız.

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Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Tavla Dizilişi Yazılı Anlatımı

Tavla oyununda ilk olarak kendi tarafınızı belirledikten sonra belirlediğiniz bölmenin sol taraftaki sütununa siz 5 tane, rakibiniz de sağ köşenizdeki sütuna iki tane taşını dizsin. Daha sonra oyun alan denilen ikinci bölmenin sol alt köşesinde bulunulan sütuna rakip oyuncu 5 tane taşını dizmeyi tamamlasın. Soldan sütunlarınızı sayıp beşinci sütuna siz de 3 tane taşınızı dizin. Taşların dizilimine tepeden baktığınız zaman simetri oluşturacak şekilde olmalıdır. Her oyuncunun önünde yukarıda saydığımız diziliş olmalıdır. Taşları hangi bölmede toplamak istiyorsanız, rakip oyuncunun iki taşı da sizin bölmenizin sağ köşesinde olmalıdır. Aynı şekilde sizin de iki taşınızda rakip oyuncunun kendi bölmesinin sol köşesinde bulunmalıdır. Tavla dizilimi bu şekilde tamamlanmıştır.

Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla oyununu oynamak isteyenler için şu şekilde açıklayabiliriz. Tavla oyunu özel tahtası ve birisi siyah, kahverengi birisi beyaz renk olmak üzere iki pul takımı ile oynanmaktadır. Bu oyun sadece iki kişi ile karşılıklı olarak oynanır. Tavla kaç taşla oynanır diye merak ediyor iseniz toplamda 30 pul olan tavlada pul takımları 15 siyah, kahverengi renkli 15 beyaz renkli olmak üzere 30 tane bulunmaktadır. Pulların yanında hamle yapmanızı sağlayacak iki küçük zar vardır. Bu zar 6'a kadar nokta bulunmaktadır.

Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

En yüksek rakamı yani 6'ı atan oyuncu oyuna başlar. Yine aynı şekilde zar atarak, atmış olduğunuz zarda kaç gelmiş ise ona göre pulunuz ile zarın üstündeki sayıya göre ilerlersiniz. Bu oyunda en çok dikkat etmeniz gerekenlerden birisi pulunuzu yalnız bırakmamak çünkü pulunuzun önünde başka pul yok ise, karşı tarafın attığı sayı ile pulunuzun önüne geçilir ise pulunuzu kaybedersiniz.

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