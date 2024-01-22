Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü

Erkek Tavlası Dizilişi

Erkek tavlası günümüzde en sevilen oyunlardan birisi olarak dikkat çekilir. Hem şansa hem de stratejiye dayalı bir oyun olan tavla oynamak için bu oyunun kurallarına da hâkim olmanı gerekir. Tavla oyununa ise ilk olarak taş dizilimi yaparak başlanmaktadır. Tavla taşı dizilimi ve yönü görselde yer aldığı gibidir. Her iki oyuncuda taşlarını bu görsele göre dizdikten sonra oyunu oynamaya başlayabilirler. Tavla nasıl oynanır sorusunun cevabı için ise sayfayı aşağıya doğru kaydırınız.