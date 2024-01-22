Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:30
Tavla Dizilişi - Tavla Taş Dizimi Düzeni, Oyun Kuralları Ve Oynama Yönü
Tavla dizilişi özellikle yeni oynamaya başlayanların aklına gelen ilk soru işaretidir. Tavla dizimi ile bu oyunu öğrenmeye çalışanların oyun kurallarına da hâkim olması gerekmektedir. Erkek tavlası nasıl oynanır ve nasıl dizilir gibi sıkça sorulan sorulara bu başlık altında yer verdik. Türkiye'de en sevilen oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken tavla taşı dizilişi, düzeni, kuralları, oynama yönü ve diğer ilginizi çekecek tüm detaylar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, erkek tavlası diziliş şekli ile tavla taşı düzeni şekli!