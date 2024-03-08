Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:26
TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına ara verdi. 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle birlikte emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına dair teklif ve birçok düzenlenmenin kabulüyle Meclis'in çalışmalarına ara verildi. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda Meclis'in toplanma takvimi netleşti. Torba Yasa düzenlemesi, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok gelişmenin görüşülmesini bekleyen vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak?" araştırmalarına başladı. Peki, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? İşte detaylar