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Haberler Fotohaber TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:26

TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına ara verdi. 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle birlikte emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına dair teklif ve birçok düzenlenmenin kabulüyle Meclis'in çalışmalarına ara verildi. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda Meclis'in toplanma takvimi netleşti. Torba Yasa düzenlemesi, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok gelişmenin görüşülmesini bekleyen vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak?" araştırmalarına başladı. Peki, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? İşte detaylar

TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

TBMM açılış tarihi merakla beklenirken, daha önceden belirlenen toplanma takvimi netleşti. TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihlerinde bir araya gelmeyecek. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte Meclis açılış tarihi

TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

MECLİS TATİLE GİRDİ!

Meclis'in son mesaisi 8. Yargı Paketini görüşerek ve düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından 29 Şubat Perşembe günü itibarıyla tatile girdi.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis 10 gün süreyle çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

2 NİSAN'DA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK!

Yerel seçim nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 31 Mart seçimlerinin ardından çalışmalarına devam edecek. 2 Nisan 2024 tarihinde yeniden açılacak.

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