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Haberler Fotohaber Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile 'yarın okullar tatil mi' sorusuna yanıt aranıyor!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:03

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile 'yarın okullar tatil mi' sorusuna yanıt aranıyor!

Yarın Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi soruları başlayan kar yağışı ardından gündemde. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler Valilik tarafından gelecek kar tatili açıklamalarına yöneldi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sık sık haber bültenlerini takip ediyor. Peki, 10 Ocak Çarşamba Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, detaylar...

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile ’yarın okullar tatil mi’ sorusuna yanıt aranıyor!

10 Ocak Çarşamba Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi araştırılıyor. Eğitime kar engeli haberleri takip edilirken Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren açıklamaları kontrol ediyor. Meteoroloji raporuna göre bölgede beklenen kar yağışı başladı. Okulların durumu gündemde. Peki, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de yarın okul var mı yok mu, tatil olacak mı?

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile ’yarın okullar tatil mi’ sorusuna yanıt aranıyor!

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile ’yarın okullar tatil mi’ sorusuna yanıt aranıyor!

YARIN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz Edirne Valiliği açıklaması bulunmuyor.

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile ’yarın okullar tatil mi’ sorusuna yanıt aranıyor!

YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili henüz Tekirdağ Valiliği açıklaması bulunmuyor.

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile ’yarın okullar tatil mi’ sorusuna yanıt aranıyor!

YARIN KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili henüz Kırklareli Valiliği açıklaması bulunmuyor.

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