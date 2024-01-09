Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:03
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları ile 'yarın okullar tatil mi' sorusuna yanıt aranıyor!
Yarın Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi soruları başlayan kar yağışı ardından gündemde. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler Valilik tarafından gelecek kar tatili açıklamalarına yöneldi. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri sık sık haber bültenlerini takip ediyor. Peki, 10 Ocak Çarşamba Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, detaylar...