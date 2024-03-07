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Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:16

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

Teravih namazı kılınışı Diyanet İşleri namaz vakitleri ile takip ediliyor. Ramazan İmsakiye 2024 kontrol edildiğinde Ramazan ayının 1 günü 11 Mart olarak dikkat çekiyor. Bu noktada ilk teravih, 10 Mart Pazar akşamı idrak ediliyor. On bir ayın sultanı süresince namaz da eda edilmeye devam edecek. Peki; camide veya evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte, adım adım kılınışı...

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

2024 Ramazan ayı başlıyor. İlk oruç gününden önceki akşam başlayacak teravih namazı kılınışı ve niyeti ile gündemde. Camilerin yolunu tutacak İslam alemi, ibadetlerini gerçekleştirirken Müslümanlar birlik ve dayanışma içinde olacak. Peki; Diyanet ile evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte, adım adım teravih kılınışı...

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

TERAVİH NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Diyanet, Teravih namazı hükmü ile ilgili şu cevabı veriyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

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Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

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