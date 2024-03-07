Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:16
Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri ile adım adım teravih namazı kılınışı
Teravih namazı kılınışı Diyanet İşleri namaz vakitleri ile takip ediliyor. Ramazan İmsakiye 2024 kontrol edildiğinde Ramazan ayının 1 günü 11 Mart olarak dikkat çekiyor. Bu noktada ilk teravih, 10 Mart Pazar akşamı idrak ediliyor. On bir ayın sultanı süresince namaz da eda edilmeye devam edecek. Peki; camide veya evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte, adım adım kılınışı...