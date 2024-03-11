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Haberler Fotohaber TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:31

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadeti başladı. Bu ayda oruçla birlikte teravih de başladı. İslam alemi iftar sonrası yatsı namazı vaktinde camilerin yolunu tutuyor. Müslümanlar namazlarını en doğru şekilde eda etmek adına teravih namazı kılınışı ve niyeti noktasında Diyanet İşleri Başkanlığına döndü. Peki; Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat, evde kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

Teravih nasıl kılınır, saat kaçta hangi vakitte şeklinde sorular Ramazan ayıyla birlikte gündeme geldi. Her orucun ardından camilerin yolunu tutacak Müslümanlar, namazlarını eda ederken dini değerleri hatırlayacağı sohbetlerde de bulunacak. İşte, Diyanet ile adım adım teravih namazı kılınışı...

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandığı üzere teravih namazı, yatsı sonrası sabah namazı vaktine kadar kılınabilen nafile bir namazdır.

Ramazan gecelerinin ihyası şeklinde anılan bu namaz Peygamber Efendimizin bu namaza teşvik etmesi nedeniyle kadınlar ve erkekler için sünnet-i müekkede olarak görülüyor.

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TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kaç rekat teravih namazı kıldığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte Hz. Ömer döneminden süregelen görüşle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

Öte yandan yorgunluk ve meşguliyet anında evde teravih kılmak isteyenler 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 kılması halinde de sünneti yerine getirmiş olur.

Teravih, 4'er rekat kılınabildiği gibi 2'şer rekat kılmanın daha faziletli olduğu aktarılmıştır.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih Namazı Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama"

1. Rekat: Allahuekber denilerek namaza başlanır.

Subhaneke duası okunur

Euzu Besmele ile başlanıp Fatiha Suresi okunur.

Bir zammı sure veya ayetler okunur.

Rükuya gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denir.

Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbene Lekel Hamd denilerek tamamlanır.

Yeniden Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denir. İki kez tekrarladıktan sonra Allahuekber denilerek ikinci rekata kalkılır.

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