Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:31
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadeti başladı. Bu ayda oruçla birlikte teravih de başladı. İslam alemi iftar sonrası yatsı namazı vaktinde camilerin yolunu tutuyor. Müslümanlar namazlarını en doğru şekilde eda etmek adına teravih namazı kılınışı ve niyeti noktasında Diyanet İşleri Başkanlığına döndü. Peki; Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat, evde kılınır mı?