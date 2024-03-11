TERAVİH NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, evde kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandığı üzere teravih namazı, yatsı sonrası sabah namazı vaktine kadar kılınabilen nafile bir namazdır.

Ramazan gecelerinin ihyası şeklinde anılan bu namaz Peygamber Efendimizin bu namaza teşvik etmesi nedeniyle kadınlar ve erkekler için sünnet-i müekkede olarak görülüyor.