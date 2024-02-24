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Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:55

TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

Ramazan ayına kısa süre kaldığını müjdeleyen Berat Kandili bu yıl da rahmet ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenlerin duaları ile 24 Şubat Cumartesi bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gecede namaz kılmak isteyenler "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı, duası, fazileti ve önemi…

TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesinde idrak edilen ve yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili geldi. Bu gece eller semaya açılacak, dua ve ibadetler yerine getirilecek. bu anlam dolu gecede namaz kılmak isteyenler tesbih namazı kılınışı, duası ve fazileti ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Diyanet ile Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, yanıtı.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, dört rekâttır.

Her rekâtında yetmiş beş olmak üzere, dört rekâtta toplam üç yüz defa:

سُبْحَانَ اللّٰه ِوَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" diye tesbih okunur.

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TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

a) Tesbih Namazının Kılınışı

Birinci Rekât

"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir.

"Allâhu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur. Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir. Burada da (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur.

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir. Peşinden de (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır. Bundan sonraki rekâtlarda da aynı sayıda tesbih okunur. Şöyle ki:

TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

İkinci Rekât

Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur.

Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE REKAT SAYISI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve saat kaçta kılınır?

Üçüncü Rekât

Ayakta (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

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