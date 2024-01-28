Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

TEŞKİLAT KAMBUR KİMDİR?

Başarılı oyuncu İlker Aksum, Tims&B imzalı Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldı.

93. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Aksum, dizide dahi derecesinde bir strateji uzmanı olan Kambur karakterine hayat verecek ve Teşkilat'ın karşısında yerini alacak.

Kaptan'ın yönettiği Cehennem Çukuru'nda yetişen özel askerleri ordusuna dahil eden Kambur, askerleri istediği örgüt için çalıştırır. Ömer Atmaca ile karşı karşıya geldikten sonra Kambur'un bütün motivasyonu Ömer ve ekibi yok etmek olacak.