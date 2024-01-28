Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

İLKER AKSUM KİMDİR?
1971 yılında Isparta'da dünyaya gelen İbrahim İlker Aksum, okul hayatına Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başladı ve Mehmetçik Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılında bitirdi.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. 1996 yılında İstanbul'a yerleşen Aksum, kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı.
Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı.
İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet'le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.
Televizyonda "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu.
Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ve başrolünü bir şempanzenin oynadığı "Çarli" dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.
Kısa süre sonra, İlker Aksum, "Yabancı Damat" dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından "Karayılan" dizisinde Antep'i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.