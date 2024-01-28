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Haberler Fotohaber Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:00

Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 93. bölümde yapıma Kambur dahil oluyor. Dahi derecesinde bir strateji uzmanı olan karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu İlker Aksum hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Teşkilat Kambur kimdir, yeni düşman mı? Teşkilat'ın Kambur'u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İlker Aksum hakkında bilgiler…

Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in Pazar akşamları yayınladığı dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. İlker Aksum, Kambur karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Teşkilat Kambur kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. 93. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Teşkilat'ın Kambur'u İlker Aksum hayatı hakkında merak edilenler…

Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Burak Arlıer'in üstlendiği TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 28 Ocak Pazar akşamı 93. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Sarp Levendoğlu'nu buluşturan aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

TEŞKİLAT KAMBUR KİMDİR?

Başarılı oyuncu İlker Aksum, Tims&B imzalı Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldı.

93. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Aksum, dizide dahi derecesinde bir strateji uzmanı olan Kambur karakterine hayat verecek ve Teşkilat'ın karşısında yerini alacak.

Kaptan'ın yönettiği Cehennem Çukuru'nda yetişen özel askerleri ordusuna dahil eden Kambur, askerleri istediği örgüt için çalıştırır. Ömer Atmaca ile karşı karşıya geldikten sonra Kambur'un bütün motivasyonu Ömer ve ekibi yok etmek olacak.

Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

İLKER AKSUM KİMDİR?

1971 yılında Isparta'da dünyaya gelen İbrahim İlker Aksum, okul hayatına Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başladı ve Mehmetçik Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılında bitirdi.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. 1996 yılında İstanbul'a yerleşen Aksum, kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı.

İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet'le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Televizyonda "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ve başrolünü bir şempanzenin oynadığı "Çarli" dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.

Kısa süre sonra, İlker Aksum, "Yabancı Damat" dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından "Karayılan" dizisinde Antep'i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

Teşkilat Kambur kimdir? Yeni düşman! Teşkilat’ın Kambur’u İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli?

FİLMOGRAFİSİ

Teşkilat: 2024- (Kambur)
Sadık Ahmet: 2024
Şahsiyet: 2023-
Nefes: Yer Eksi İki: 2023 (Gazeteci Ufuk) [3]
Oyun Bitti: 2023
Demir Kadın: Neslican: 2023
Yangın Günleri: Independenta: 2023
Başım Belada: 2023
Müjdemi İsterim: 2022 [4] (Niyazi)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 2021
Azizler: 2021
Ramo: 2020-2021 (Hasan)
7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)
Diriliş Ertuğrul: 2018 (Dragos)
Mehmetçik Kut'ül Amare: 2018 (Cox)
Hedefim Sensin: 2018 (Yarım Hasan)
Her Şey Seninle Güzel: 2018
Buyur Bi'De Burdan Bak: 2016, 2018
Poyraz Karayel: 2016-2017 (Çınar Sayguner)
Seddülbahir 32 Saat: Yasin Uslu - 2016 - (Ramiz)
Yeşil Deniz: 2015-2016

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