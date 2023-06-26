Giriş Tarihi: 26.06.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 23:48

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar ve biter? Diyanet İşleri ile Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Arapça ve Türkçe okunuşu

Müslümanlar Kurban Bayramı ibadetlerini yerine getirmek amacıyla teşrik tekbiri hakkında araştırmalarda bulunuyor. Bayram namazına az bir süre kala vatandaşlar teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter, teşrik tekbiri nasıl getirili sorularına yanıt aramaya başladı. Arefe günü başlayan tekbirler, bayramın son gününe kadar devam etmektedir. Bu noktada teşrif tekbirleri Arapça ve Türkçe okunuşu ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri hükmü ve anlamı nedir, farz mı? İşte Diyanet ile konu hakkında detaylar