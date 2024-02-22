Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:23
THY 5 bin personel alımı ilanı başvuru! Şartları belli oldu... THY 2024 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
THY 5 bin personel alımı gündemde! Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024 yılı için yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı. ''Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' başlıkları altında yayımlanan ilan sonrasında, adaylar gözlerini başvuru ekranına çevirdi. Peki, 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?