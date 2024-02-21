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Haberler Fotohaber THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:31

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

THY 5 bin personel alımı gündemde! Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024 yılı için yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı. ''Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' başlıkları altında yayımlanan ilan sonrasında, adaylar gözlerini başvuru ekranına çevirdi. Peki, 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Türk Hava Yolları yeni bir işçi istihdamı yapacağını açıkladı. Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın yaptığı açıklama sonrasında gündem olan başvurular için gözler şartlara çevrildi. Peki, 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman?

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk Hava Yolları, 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024 yılı için yaklaşık 5 bin çalışanı Aile'ye almayı hedeflediklerini belirtti.

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THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ''Kariyer Zirvesi' 'etkinliğinde, işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yapan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, ''Ortaklığımızın büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayımızı artırmaya gayret ediyor; istihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5.134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5.000 çalışanı ailemize almayı hedefliyor; iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84.000 olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

3. VE 4. SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK

Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR | 2024 Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

2024 TÜRK HAVA YOLLARI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan bayrak taşıyıcı, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024'e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.

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