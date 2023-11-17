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Haberler Fotohaber THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:13

THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

THY uçak seferleri iptal mi oldu? sorusu son dakika araştırılıyror. Binlerce uçak bileti alan yolcular, son dakika rezervasyonlar iptal mi oldu merak ediyor. THY'nin duyurusuna göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul'da uçak seferleri iptal mi olacak merak ediliyor. Peki, THY uçak seferleri iptal mi oldu? Hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte, THY açıkladı!

THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

THY uçuşları iptal mi oldu, ne zaman açılacak sorusu arama motorlarında aratılıyor. Son dakika duyurularına göre THY yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan 40 adet uçuşunu beklenmedik olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Peki, 17-18 Kasım THY hangi uçak seferleri iptal oldu?

THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

THY AÇIKLADI!

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI

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THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurt genelinde sağanak beklendiği öğrenildi. Başkent'te gündüz sıcaklığın 15, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 18 derece olacağı belirtildi. Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?
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