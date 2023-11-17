Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
16:13
THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?
THY uçak seferleri iptal mi oldu? sorusu son dakika araştırılıyror. Binlerce uçak bileti alan yolcular, son dakika rezervasyonlar iptal mi oldu merak ediyor. THY'nin duyurusuna göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul'da uçak seferleri iptal mi olacak merak ediliyor. Peki, THY uçak seferleri iptal mi oldu? Hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte, THY açıkladı!