THY uçak seferleri iptal mi oldu? THY açıkladı! Hangi uçak seferleri iptal oldu?

THY uçuşları iptal mi oldu, ne zaman açılacak sorusu arama motorlarında aratılıyor. Son dakika duyurularına göre THY yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan 40 adet uçuşunu beklenmedik olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Peki, 17-18 Kasım THY hangi uçak seferleri iptal oldu?