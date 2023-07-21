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Haberler Fotohaber TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:03

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları 2023 YÖK ATLAS YKS taban puanları sisteminde yayında. Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite sınavı sonuçları ardından araştırmalar başladı. TYT puanı ile tercih edilecek bölümler arasında yer alan tıbbi sekreterlik sıralama ile araştırılıyor. Temmuz ayı bitmeden başlayacak YKS tercihleri ile üniversite tercih listeleri kesinleşiyor. İşte, özel ve devlet Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları

YÖK ATLAS tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu gündemdeki yerini aldı. YKS tercihleri öncesinde hedeflenen bölüm ve üniversiteler doğrultusunda listeler hazırlanıyor. 2 yıllık bölümler arasında yer alan tıbbi sekreketlik sıralama ile araştırılmaya başladı. TYT puanı ile tercih yapmaya hazırlanan adaylar bölüm bazında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları 2023 tablosu...

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI, SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 360,54964
295,35371		 338.703
386.976
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 338,98258
281,40402		 462.858
483.815
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 333,89680
267,44890		 498.008
604.662
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 332,66461
274,10014		 506.788
543.809
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 329,09603
275,69579		 329,09603
275,69579

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TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 328,28112
270,50403		 539.256
576.063
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 328,17076
271,00785		 540.129
571.505
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 326,12536
268,17685		 555.955
597.742
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,84628
271,88230		 566.244
563.567
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,31960
273,34727		 570.489
550.577
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 323,55556
267,80474		 576.683
601.205
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
3+0		 10
3		 323,30077
285,28042		 578.661
454.623
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 323,17198
264,76446		 579.718
630.947
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 322,97259
269,59656		 581.362
584.447
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 322,40219
266,73898		 586.181
611.503
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 322,07826
269,88839		 588.782
581.782
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 321,80000
269,62866		 591.098
584.142
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 321,72062
262,66421		 591.785
652.114
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 321,64331
270,12769		 592.405
579.534
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 321,37569
264,29669		 594.651
635.558
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 321,22511
267,85637		 595.936
600.721
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 321,09462
262,73856		 596.980
651.312
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 320,73720
263,99883		 600.027
638.471
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 319,83157
266,75899		 607.803
611.329
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 318,89608
262,22429		 615.929
656.758
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 318,56921
261,06441		 618.752
668.908
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 316,70970
262,28555		 635.315
656.121
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 316,65373
259,54870		 635.828
684.855
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 314,53434
258,40893		 655.166
697.088
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 313,79804
260,86079		 661.944
671.074
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 313,37757
260,95174		 665.946
670.095
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 312,77020
259,56653		 671.478
684.671
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 311,91925
255,55689		 679.409
729.068
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 311,39815
267,34846		 684.299
605.696
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 311,34866
256,86019		 684.761
714.264
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 311,25491
255,92255		 685.707
724.799
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 310,91473
253,90184		 688.926
748.061
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 310,81516
257,17408		 689.865
710.812
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,48218
257,90470		 692.995
702.652
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Açıköğretim Fakültesi		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 310,42973
257,23487		 693.482
710.125
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 310,33480
264,98406		 694.420
628.774
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 310,28816
259,96273		 694.876
680.459
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,11210
254,09703		 696.534
745.796
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 310,03182
258,07064		 697.346
700.848
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 310,02407
265,58123		 697.420
622.838
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 309,02711
258,79456		 707.138
692.906
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 308,52626
257,86405		 712.027
703.138
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 308,29725
256,09039		 714.264
722.859
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 308,22190
256,72889		 715.018
715.752
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 306,40582
253,45852		 733.190
753.078
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 306,17255
251,54325		 735.620
775.568
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 306,14028
251,34163		 735.960
778.051
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 305,54243
250,85945		 742.036
783.633
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 305,51432
249,65135		 742.348
797.928
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 305,49964
261,13568		 742.518
668.127
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 305,44565
255,18815		 743.105
733.276
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 305,41167
255,53733		 743.476
729.299
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 305,19328
264,90136		 745.781
629.588
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 304,75186
255,13969		 750.419
733.874
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 304,70015
253,14122		 750.997
756.783
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,01668
251,68750		 757.975
773.925
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 303,81908
248,72139		 760.079
808.750
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 303,61620
264,73853		 762.238
631.176
TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 303,13671
249,79783		 767.249
796.258
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 303,10734
251,37881		 767.600
777.602
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 303,08787
247,07467		 767.792
828.610
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 303,08651
250,88293		 767.802
783.374
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 302,95522
247,90926		 769.191
818.618
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 302,62322
250,17848		 772.678
791.723
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 302,51355
253,74569		 773.807
749.790
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 302,28621
253,94963		 776.218
747.528
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 302,27084
245,36583		 776.369
848.962
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
40+1		 47
41		 301,75946
252,34649		 781.756
766.082
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 301,74877
253,92658		 781.863
747.782
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 301,69207
251,35624		 782.506
777.870
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 301,68234
250,94045		 782.611
782.693
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 301,63055
250,38150		 783.171
789.269
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 301,55512
248,24253		 784.040
814.574
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 300,55439
249,76853		 794.767
796.596
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 300,39055
248,90644		 796.548
806.558
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Gedik Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 300,12376
246,79411		 799.295
831.925
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
 8
 300,01604
 800.446
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 300,00223
258,53154		 800.592
695.741
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 299,81612
255,75621		 802.639
726.713
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 59+2
50+2		 61
52		 299,53188
250,54119		 805.761
787.383
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 299,23085
248,49109		 809.095
811.597
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
9+0		 11
9		 299,11597
258,88318		 810.344
691.975
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 298,97922
246,80633		 811.755
831.782
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 298,69954
244,27941		 814.743
861.674
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 58+2
50+2		 60
52		 298,54801
246,05776		 816.499
840.722
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 298,38654
252,89456		 818.251
759.666
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Siverek Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 298,38319
246,16315		 818.292
839.424
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 298,33407
248,11201		 818.815
816.170
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 297,88062
253,63060		 823.731
751.070
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 297,77391
254,67985		 824.903
739.116
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 297,74400
246,56207		 825.252
834.662
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 297,40372
244,35163		 828.946
860.859
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 296,78573
246,20866		 835.686
838.911
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Tunceli Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 296,61111
249,41387		 837.680
800.718
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
12+0		 14
12		 296,28879
249,34326		 841.376
801.537
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 296,23221
251,46646		 841.996
776.546
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 295,69185
244,38509		 848.144
860.478
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
70+2		 82
72		 295,69138
244,42725		 848.151
859.981
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,67059
246,19005		 848.367
839.143
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
 5
 295,65671
 848.524
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 295,24673
245,27557		 853.142
850.001
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
9+0		 11
9		 294,80784
254,46456		 858.277
741.517
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 294,52155
244,51172		 861.563
858.975
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,49725
243,73942		 861.839
868.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 294,47146
244,84111		 862.155
855.113
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,43073
245,27674		 862.639
849.985
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 294,00204
246,14102		 867.686
839.707
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,98901
244,08737		 867.820
863.915
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 293,93670
241,55873		 868.415
893.480
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 293,79496
249,83457		 870.039
795.806
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 293,74317
249,90391		 870.604
794.984
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 293,62944
253,32987		 871.917
754.575
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 293,39683
243,49479		 874.590
870.887
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,37305
243,01005		 874.881
876.605
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,03806
240,77530		 878.732
902.651
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 292,75774
238,43828		 882.023
929.748
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 291,14662
237,02996		 901.194
946.140
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 291,09015
239,56409		 901.882
916.802
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Osmaneli Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 289,74856
238,66574		 917.920
927.120
TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 289,40209
237,84136		 922.131
936.600
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 289,39363
236,74684		 922.220
949.490
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,70979
236,85188		 930.531
948.173
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,43302
234,28900		 933.907
978.518
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,20216
238,93659		 936.702
924.071
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 287,68219
237,20845		 943.129
943.969
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
65+2		 77
67		 287,22416
233,94107		 948.623
982.646
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 287,13885
233,14371		 949.675
992.405
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 287,11976
235,81998		 949.921
960.495
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
 72
 287,04536
 950.874
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 52+2
50+2		 54
52		 286,73663
234,40163		 954.632
977.117
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 285,59739
232,89262		 969.035
995.506
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 49+2
40+1		 51
41		 285,47328
238,99228		 970.635
923.371
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 285,38057
234,73567		 971.841
973.148
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 285,00620
235,66357		 976.662
962.269
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 284,68584
232,82106		 980.733
996.387
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 284,51608
230,97941		 982.838
1.018.821
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Taşköprü Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 284,44249
234,48371		 983.780
976.100
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 283,81764
233,97881		 991.966
982.210
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 283,17518
 1.000.395
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,16306
231,34187		 1.000.536
1.014.412
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 283,08375
229,92690		 1.001.547
1.032.191
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 282,79416
232,39575		 1.005.248
1.001.506
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tosya Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
60+2		 67
62		 282,41961
233,42900		 1.010.048
988.908
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Narman Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 281,88034
230,84408		 1.017.037
1.020.549
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,87180
232,77980		 1.017.134
996.823
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,96912
230,09794		 1.029.213
1.030.006
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,80408
230,59919		 1.031.406
1.023.645
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,49810
226,27017		 1.035.508
1.079.212
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,97493
228,96958		 1.042.400
1.044.190
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 279,82021
253,32446		 1.044.434
754.646
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 279,66382
228,82709		 1.046.579
1.046.052
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 278,32000
226,66160		 1.064.799
1.074.116
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 276,19784
223,86858		 1.094.057
1.111.251
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 275,53357
223,02549		 1.103.297
1.122.646
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,28019
222,63370		 1.106.819
1.127.833
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,93647
220,28927		 1.125.932
1.159.520
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 65+2
55+2		 67
57		 273,25548
220,51198		 1.135.676
1.156.569
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Taşköprü Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,64889
220,72538		 1.144.442
1.153.723
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
 62
 271,90397
 1.155.218
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2200+55
2300+58		 2255
2358		 271,34425
216,76987		 1.163.398
1.206.424
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 270,74696
220,37720		 1.172.124
1.158.405
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tosya Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 62+2
50+2		 64
52		 270,51524
217,03429		 1.175.521
1.202.889
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2800+70
 2870
 270,41572
 1.177.013
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
17+0		 10
9		 269,38926
Dolmadı		 1.192.357
Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 262,69001
213,32736		 1.295.614
1.253.771
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 262,47641
212,56826		 1.299.143
1.264.222
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 170+5
170+5		 175
175		 261,89633
209,53622		 1.308.394
1.308.051
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
5+0		 10
5		 261,81620
185,51434		 1.309.697
1.608.246
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 113+3
100+3		 116
103		 259,23118
202,74778		 1.352.177
1.411.001
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 51+0
51+0		 51
51		 257,93560
197,50813		 1.373.692
1.490.853
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 255,35287
199,37635		 1.417.824
1.462.901
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