TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:03

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları 2023 YÖK ATLAS YKS taban puanları sisteminde yayında. Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite sınavı sonuçları ardından araştırmalar başladı. TYT puanı ile tercih edilecek bölümler arasında yer alan tıbbi sekreterlik sıralama ile araştırılıyor. Temmuz ayı bitmeden başlayacak YKS tercihleri ile üniversite tercih listeleri kesinleşiyor. İşte, özel ve devlet Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…