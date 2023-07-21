TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || TYT puanı ile Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik üniversite taban puanları, sıralama ve kontenjanları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları 2023 YÖK ATLAS YKS taban puanları sisteminde yayında. Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite sınavı sonuçları ardından araştırmalar başladı. TYT puanı ile tercih edilecek bölümler arasında yer alan tıbbi sekreterlik sıralama ile araştırılıyor. Temmuz ayı bitmeden başlayacak YKS tercihleri ile üniversite tercih listeleri kesinleşiyor. İşte, özel ve devlet Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI, SIRALAMASI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|360,54964
295,35371
|338.703
386.976
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|338,98258
281,40402
|462.858
483.815
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|333,89680
267,44890
|498.008
604.662
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|332,66461
274,10014
|506.788
543.809
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|329,09603
275,69579
|329,09603
275,69579
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|328,28112
270,50403
|539.256
576.063
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|328,17076
271,00785
|540.129
571.505
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|326,12536
268,17685
|555.955
597.742
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,84628
271,88230
|566.244
563.567
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,31960
273,34727
|570.489
550.577
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|323,55556
267,80474
|576.683
601.205
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
3+0
|10
3
|323,30077
285,28042
|578.661
454.623
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|323,17198
264,76446
|579.718
630.947
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|322,97259
269,59656
|581.362
584.447
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|322,40219
266,73898
|586.181
611.503
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|322,07826
269,88839
|588.782
581.782
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|321,80000
269,62866
|591.098
584.142
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|321,72062
262,66421
|591.785
652.114
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|321,64331
270,12769
|592.405
579.534
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|321,37569
264,29669
|594.651
635.558
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|321,22511
267,85637
|595.936
600.721
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|321,09462
262,73856
|596.980
651.312
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|320,73720
263,99883
|600.027
638.471
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|319,83157
266,75899
|607.803
611.329
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|318,89608
262,22429
|615.929
656.758
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|318,56921
261,06441
|618.752
668.908
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|316,70970
262,28555
|635.315
656.121
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|316,65373
259,54870
|635.828
684.855
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|314,53434
258,40893
|655.166
697.088
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|313,79804
260,86079
|661.944
671.074
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|313,37757
260,95174
|665.946
670.095
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|312,77020
259,56653
|671.478
684.671
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|311,91925
255,55689
|679.409
729.068
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|311,39815
267,34846
|684.299
605.696
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|311,34866
256,86019
|684.761
714.264
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|311,25491
255,92255
|685.707
724.799
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|310,91473
253,90184
|688.926
748.061
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|310,81516
257,17408
|689.865
710.812
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,48218
257,90470
|692.995
702.652
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Açıköğretim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|310,42973
257,23487
|693.482
710.125
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|310,33480
264,98406
|694.420
628.774
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|310,28816
259,96273
|694.876
680.459
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,11210
254,09703
|696.534
745.796
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|310,03182
258,07064
|697.346
700.848
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|310,02407
265,58123
|697.420
622.838
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|309,02711
258,79456
|707.138
692.906
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|308,52626
257,86405
|712.027
703.138
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|308,29725
256,09039
|714.264
722.859
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|308,22190
256,72889
|715.018
715.752
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|306,40582
253,45852
|733.190
753.078
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|306,17255
251,54325
|735.620
775.568
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|306,14028
251,34163
|735.960
778.051
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|305,54243
250,85945
|742.036
783.633
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|305,51432
249,65135
|742.348
797.928
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|305,49964
261,13568
|742.518
668.127
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|305,44565
255,18815
|743.105
733.276
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|305,41167
255,53733
|743.476
729.299
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|305,19328
264,90136
|745.781
629.588
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|304,75186
255,13969
|750.419
733.874
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|304,70015
253,14122
|750.997
756.783
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,01668
251,68750
|757.975
773.925
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|303,81908
248,72139
|760.079
808.750
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|303,61620
264,73853
|762.238
631.176
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|303,13671
249,79783
|767.249
796.258
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|303,10734
251,37881
|767.600
777.602
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|303,08787
247,07467
|767.792
828.610
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|303,08651
250,88293
|767.802
783.374
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|302,95522
247,90926
|769.191
818.618
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|302,62322
250,17848
|772.678
791.723
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|302,51355
253,74569
|773.807
749.790
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|302,28621
253,94963
|776.218
747.528
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|302,27084
245,36583
|776.369
848.962
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|301,75946
252,34649
|781.756
766.082
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
10+0
|5
10
|301,74877
253,92658
|781.863
747.782
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|301,69207
251,35624
|782.506
777.870
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İslahiye Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|301,68234
250,94045
|782.611
782.693
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|301,63055
250,38150
|783.171
789.269
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|301,55512
248,24253
|784.040
814.574
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|300,55439
249,76853
|794.767
796.596
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|300,39055
248,90644
|796.548
806.558
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Gedik Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|300,12376
246,79411
|799.295
831.925
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
—
|8
—
|300,01604
—
|800.446
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|300,00223
258,53154
|800.592
695.741
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|299,81612
255,75621
|802.639
726.713
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|59+2
50+2
|61
52
|299,53188
250,54119
|805.761
787.383
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|299,23085
248,49109
|809.095
811.597
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
9+0
|11
9
|299,11597
258,88318
|810.344
691.975
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|298,97922
246,80633
|811.755
831.782
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|298,69954
244,27941
|814.743
861.674
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|58+2
50+2
|60
52
|298,54801
246,05776
|816.499
840.722
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|298,38654
252,89456
|818.251
759.666
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Siverek Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|298,38319
246,16315
|818.292
839.424
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|298,33407
248,11201
|818.815
816.170
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|297,88062
253,63060
|823.731
751.070
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|297,77391
254,67985
|824.903
739.116
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|297,74400
246,56207
|825.252
834.662
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|297,40372
244,35163
|828.946
860.859
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|296,78573
246,20866
|835.686
838.911
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Tunceli Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|296,61111
249,41387
|837.680
800.718
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
12+0
|14
12
|296,28879
249,34326
|841.376
801.537
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|296,23221
251,46646
|841.996
776.546
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|295,69185
244,38509
|848.144
860.478
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|295,69138
244,42725
|848.151
859.981
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,67059
246,19005
|848.367
839.143
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|295,65671
—
|848.524
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|295,24673
245,27557
|853.142
850.001
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
9+0
|11
9
|294,80784
254,46456
|858.277
741.517
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|294,52155
244,51172
|861.563
858.975
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,49725
243,73942
|861.839
868.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|294,47146
244,84111
|862.155
855.113
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,43073
245,27674
|862.639
849.985
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|294,00204
246,14102
|867.686
839.707
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,98901
244,08737
|867.820
863.915
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|293,93670
241,55873
|868.415
893.480
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|293,79496
249,83457
|870.039
795.806
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|293,74317
249,90391
|870.604
794.984
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|293,62944
253,32987
|871.917
754.575
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|293,39683
243,49479
|874.590
870.887
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,37305
243,01005
|874.881
876.605
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,03806
240,77530
|878.732
902.651
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|292,75774
238,43828
|882.023
929.748
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|291,14662
237,02996
|901.194
946.140
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|291,09015
239,56409
|901.882
916.802
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|289,74856
238,66574
|917.920
927.120
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|289,40209
237,84136
|922.131
936.600
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|289,39363
236,74684
|922.220
949.490
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,70979
236,85188
|930.531
948.173
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,43302
234,28900
|933.907
978.518
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,20216
238,93659
|936.702
924.071
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|287,68219
237,20845
|943.129
943.969
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
65+2
|77
67
|287,22416
233,94107
|948.623
982.646
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|287,13885
233,14371
|949.675
992.405
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|287,11976
235,81998
|949.921
960.495
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
—
|72
—
|287,04536
—
|950.874
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|52+2
50+2
|54
52
|286,73663
234,40163
|954.632
977.117
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|285,59739
232,89262
|969.035
995.506
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|49+2
40+1
|51
41
|285,47328
238,99228
|970.635
923.371
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|285,38057
234,73567
|971.841
973.148
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|285,00620
235,66357
|976.662
962.269
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|284,68584
232,82106
|980.733
996.387
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|284,51608
230,97941
|982.838
1.018.821
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|284,44249
234,48371
|983.780
976.100
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|283,81764
233,97881
|991.966
982.210
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|283,17518
—
|1.000.395
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,16306
231,34187
|1.000.536
1.014.412
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|283,08375
229,92690
|1.001.547
1.032.191
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|282,79416
232,39575
|1.005.248
1.001.506
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tosya Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|282,41961
233,42900
|1.010.048
988.908
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Narman Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|281,88034
230,84408
|1.017.037
1.020.549
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,87180
232,77980
|1.017.134
996.823
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,96912
230,09794
|1.029.213
1.030.006
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,80408
230,59919
|1.031.406
1.023.645
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,49810
226,27017
|1.035.508
1.079.212
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,97493
228,96958
|1.042.400
1.044.190
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
4+0
|6
4
|279,82021
253,32446
|1.044.434
754.646
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|279,66382
228,82709
|1.046.579
1.046.052
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|278,32000
226,66160
|1.064.799
1.074.116
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|276,19784
223,86858
|1.094.057
1.111.251
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|275,53357
223,02549
|1.103.297
1.122.646
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,28019
222,63370
|1.106.819
1.127.833
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|273,93647
220,28927
|1.125.932
1.159.520
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
55+2
|67
57
|273,25548
220,51198
|1.135.676
1.156.569
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,64889
220,72538
|1.144.442
1.153.723
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
—
|62
—
|271,90397
—
|1.155.218
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2200+55
2300+58
|2255
2358
|271,34425
216,76987
|1.163.398
1.206.424
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|270,74696
220,37720
|1.172.124
1.158.405
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tosya Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|62+2
50+2
|64
52
|270,51524
217,03429
|1.175.521
1.202.889
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2800+70
—
|2870
—
|270,41572
—
|1.177.013
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
17+0
|10
9
|269,38926
Dolmadı
|1.192.357
Dolmadı
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|262,69001
213,32736
|1.295.614
1.253.771
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|262,47641
212,56826
|1.299.143
1.264.222
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|170+5
170+5
|175
175
|261,89633
209,53622
|1.308.394
1.308.051
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
5+0
|10
5
|261,81620
185,51434
|1.309.697
1.608.246
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|113+3
100+3
|116
103
|259,23118
202,74778
|1.352.177
1.411.001
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|51+0
51+0
|51
51
|257,93560
197,50813
|1.373.692
1.490.853
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|255,35287
199,37635
|1.417.824
1.462.901