Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine de 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olmak üzere toplam 328 personel alınacak.



Adaylar, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.



Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercih edebilecekler.