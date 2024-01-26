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Haberler Fotohaber Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:58

Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 602 personel alımı gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı hizmet biriminde çalışan alınacak. 602 Ticaret Bakanlığı personel alımı için adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki 602 personel başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Ticaret Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar

Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

Yeni yılda bünyesine yeni personel alacak Bakanlık ve Başkanlıkların sayısı bir hayli fazla.Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 930 sözleşmeli personel istihdam edecek. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 602 sözleşmeli personel istihdam edilecek İşte Ticaret Bakanlığı personel alım ilanı detayları

Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

KPSS ŞARTI ARANACAK

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 602 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Söz konusu personelin kaçınınkadın ve erkek olacağına ilişkin bilgiler de ilanda yer aldı.

Adaylarda en az dört yıllık eğitim veren belirlenmiş bölümlerden mezuniyet ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranıyor.

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Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 22 Ocak saat 10.00 ile 31 Ocak saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine de 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olmak üzere toplam 328 personel alınacak.

Adaylar, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercih edebilecekler.

Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

SINAV ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK

Başvuru sonuçları Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek, sözlü sınav ise Ankara'da yapılacak.

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