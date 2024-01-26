Ticaret Bakanlığı 602 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ne?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
15:58
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 602 personel alımı gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında görevlendirilmek üzere birçok farklı hizmet biriminde çalışan alınacak. 602 Ticaret Bakanlığı personel alımı için adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldu. Peki 602 personel başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Ticaret Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar