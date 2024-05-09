Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
17:02
TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?
Son dakika Tokat deprem ile sallandı. Niksar ilçesinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında şehirde peş peşe büyük depremler meydana gelmiş ve onlarca artçı sarsıntı yaşanmıştı. İşte, 9 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…