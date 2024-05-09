TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

Son dakika Tokat deprem haberi az önce geldi. Niksar merkez üssünde gerçekleşen 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı çevredeki bazı illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...