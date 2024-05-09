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Haberler Fotohaber TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 17:02

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

Son dakika Tokat deprem ile sallandı. Niksar ilçesinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında şehirde peş peşe büyük depremler meydana gelmiş ve onlarca artçı sarsıntı yaşanmıştı. İşte, 9 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

Son dakika Tokat deprem haberi az önce geldi. Niksar merkez üssünde gerçekleşen 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı çevredeki bazı illerden de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Şimdi Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: TOKAT'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Tokat'ta bir deprem meydana geldi.

Niksar ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklanırken derinliği ise 10.17 kilometre olarak ölçüldü.

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TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

Yer :Niksar (Tokat)

Tarih: 09-05-2024

Saat: 12:49:30

Enlem 40.5778

Boylam 37.0269

Derinlik 10.17 (KM)

Büyüklük: 3.4 (MW)

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

TOKAT DEPREM SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çevre illerde de hissedildi! Tokat deprem nerede oldu, büyüklüğü/şiddeti kaç?

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