Giriş Tarihi: 19.04.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
22:30
TOKAT DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ: Artçılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileri ile Tokat deprem şiddeti ve merkez üssü
Son dakika Tokat deprem ile bir kez daha sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'da da hissedildi. 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. Şehirde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte, 19 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…