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Haberler Fotohaber TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:33

TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Toplu Konut İdaresi TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 32 ilde 169 daire açık artırma usulü ile satışa çıkıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Gerekli şartları taşıyanlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ konut başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, hangi illerde satış yapılacak? İşte, TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ve açık artırma tarihi...

TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun ödeme koşullarıyla ev satın almak isteyenler için bir kampanya daha hayata geçirdi. TOKİ toplam 32 ilde açık artırma usulü ile 169 konut satışı yapacağını açıkladı. Kampanya detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise ''TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, açık artırma ne zaman yapılacak?'' sorularını gündemde tutuyor. Müzayede tarihi ve konutların fiyatları merak ediliyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, konut satışı hangi illerde yapılacak? İşte, TOKİ başvuru ekranı, açık artırma tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar…

TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde satışa sunacak.

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satışlar konutlar için 13 Aralık'ta, iş yerleri için 14 Aralık'ta yapılacak.

TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

SON GÜN 12 ARALIK!

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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