TOKİ başvuruları son dakika: 32 ilde 169 konut! TOKİ konut başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak, şartları neler?

Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Toplu Konut İdaresi TOKİ son dakika konut satışı yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 32 ilde 169 daire açık artırma usulü ile satışa çıkıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi illerde satış yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Gerekli şartları taşıyanlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ konut başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar, hangi illerde satış yapılacak? İşte, TOKİ başvuruları son dakika gelişmeleri ve açık artırma tarihi...