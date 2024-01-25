TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ 26 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon başta olmak üzere 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.