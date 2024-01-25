Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:45
TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'den geldi. 26 ilde konut ve 29 ilde 296 iş yeri açık artırma usulü ile satılacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere satışa konulan konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle sahip olunacak. Peki; 2024 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte; TOKİ başvuru süreci ve açık artırma tarihi ile ilgili merak edilenler…