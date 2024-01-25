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Haberler Fotohaber TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:45

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'den geldi. 26 ilde konut ve 29 ilde 296 iş yeri açık artırma usulü ile satılacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere satışa konulan konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle sahip olunacak. Peki; 2024 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte; TOKİ başvuru süreci ve açık artırma tarihi ile ilgili merak edilenler…

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
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TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sivas, Trabzon dahil olmak üzere toplam 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yeri açık artırmayla satacak. TOKİ, başvuru tarihleri ile peşinat ve taksit seçenekleri belli oldu. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler, daire fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ 26 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon başta olmak üzere 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini satışa açık artırmayla satışa sunacak.

Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI 2024: TOKİ konut satışı başvuruları başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

SON GÜN 6 ŞUBAT!

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

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