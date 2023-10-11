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Haberler Fotohaber TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak? 43 ilde 212 daire, 17 ilde 143 iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:40

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak? 43 ilde 212 daire, 17 ilde 143 iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi açıklandı!

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satışı yapacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 43 ilde 212 daire satışa sunulacak. Proje kapsamında 17 ilde 143 iş yeri satışı da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan kişiler ''TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Evler ihaleyle satışa çıkarıldığı için gerçek fiyatından daha ucuza alınma imkanı doğacak. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, Son dakika TOKİ açık artırma tarihi, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? 43 ilde ev, 17 ilde iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ açık artırma tarihi son dakika belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyata ev ve iş yeri sahibi olmanın hayalini kuranlar için yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 43 ilde 212 konut ve 143 iş yerini açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu. Bu son dakika gelişmesi ardından detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?'' sorularını gündeme taşıdı. Müzayede tarihi ve ödeme planı da belli oldu. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, TOKİ açık artırma tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar…

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? 43 ilde ev, 17 ilde iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 43 İLDE 212 KONUT, 17 İLDE 143 İŞ YERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı; İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 43 ilde konut ve 17 ilde iş yeri satışı yapacağını açıkladı.

TOKİ 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yeri satışını açık artırma yöntemiyle yapacak.

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TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? 43 ilde ev, 17 ilde iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023: TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri için açılacak olan ihale 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma konutlar için 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Samsun Toybelen'de satışa sunulan iş yerleri için ise 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak.

Saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? 43 ilde ev, 17 ilde iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER

Alıcılar;

Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? 43 ilde ev, 17 ilde iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

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