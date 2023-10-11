TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak? 43 ilde 212 daire, 17 ilde 143 iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi açıklandı!

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satışı yapacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 43 ilde 212 daire satışa sunulacak. Proje kapsamında 17 ilde 143 iş yeri satışı da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan kişiler ''TOKİ konut ve iş yeri açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Evler ihaleyle satışa çıkarıldığı için gerçek fiyatından daha ucuza alınma imkanı doğacak. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, Son dakika TOKİ açık artırma tarihi, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler…