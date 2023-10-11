TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak? 43 ilde 212 daire, 17 ilde 143 iş yeri satışı başlıyor! TOKİ konut ve iş yeri açık artırma tarihi açıklandı!

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023: TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri için açılacak olan ihale 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma konutlar için 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Samsun Toybelen'de satışa sunulan iş yerleri için ise 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak.

Saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.