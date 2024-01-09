İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi son dakika gelişmesi ile yanıt buldu. 8 Ocak'ta gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 18 oranındaki İstanbul toplu taşıma zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel ücret tarifesi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni ve zamlı otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti…