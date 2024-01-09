Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:28
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına yüzde 18 zam yapıldı. Böylece ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt bulurken İETT zammı sonrası güncel toplu taşıma ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Peki; İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası 2024 otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti...