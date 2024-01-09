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Haberler Fotohaber İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:28

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına yüzde 18 zam yapıldı. Böylece ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt bulurken İETT zammı sonrası güncel toplu taşıma ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Peki; İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası 2024 otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti...

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi son dakika gelişmesi ile yanıt buldu. 8 Ocak'ta gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 18 oranındaki İstanbul toplu taşıma zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel ücret tarifesi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni ve zamlı otobüs, metrobüs, Marmaray İstanbulkart basım ücreti…

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

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İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

UKOME toplantısında, İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 TL'den 17,70 TL'ye, öğrenci 7,32 TL'den 8,64 TL'ye, indirimli ücret ise 10,74 TL'den 12,67 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2024: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İETT toplu ulaşım ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Mavi kart aylık tam 1388 TL, öğrenci 250 TL, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 TL oldu.

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