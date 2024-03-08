TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere başlandı.

Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi.