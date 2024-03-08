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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:59

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa, farklı konularda yapılan yasal düzenlemeleri bir araya getirerek tek bir yasa altında toplarken, bir yandan da zaman tasarrufu ve politika hedeflerini hızlı bir şekilde hayata geçirme amacı taşıyor. Bu yöntem ile çalışma hayatına ilgilendiren maddeleri ve içeriği gün yüzüne çıkıyor. Bu maddedeler arasında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşmesi, ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi konu başlıkları yer alıyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar…

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa maddeleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği maddeler arasında Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek olan yeni torba yasa maddelerine çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, detaylar!

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi.TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere başlandı.

Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi.

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TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi, ev kadınlarına emeklilik gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

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