TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
07:14
Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. Kalan maddeler ise Meclis adımında bekliyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışmayı içeren 2. torba yasa yürürlük tarih için araştırmalar sürüyor. Öte yandan torba kanunda yer alması beklenen kademeli emeklilik hakkında Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte son durum...