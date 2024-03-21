TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.