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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:14

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. Kalan maddeler ise Meclis adımında bekliyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışmayı içeren 2. torba yasa yürürlük tarih için araştırmalar sürüyor. Öte yandan torba kanunda yer alması beklenen kademeli emeklilik hakkında Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte son durum...

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ediliyor. 86 maddelik torba kanunun 55 maddesi kabul edilerek yasalaştı. Kalan maddelerin Meclis'te görüşüleceği tarih için ise araştırmalar sürüyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi önemli konuları içeren yasa, TBMM süreci ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan torba kanunda yer alması beklenen kademeli emeklilik ile ilgili Vedat Işıkhan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte Yeni Torba Yasa maddeleri ve konu ile ilgili son dakika haberleri.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!

Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Erken emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

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