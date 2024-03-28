Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:29
TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 86 maddelik yasanın 55 maddesi onaylanmıştı. Şimdi ise kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışmanın yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Işıkhan, son olarak kademeli emeklilik ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar.