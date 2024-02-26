Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
08:10
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis'ten geçti?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Ekonomik düzenlemeleri içeren 2. torba yasa paketinde kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alıyor. Daha önce 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik torba kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Sırada Resmi Gazete adımı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları takip ediliyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…