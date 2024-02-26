TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.