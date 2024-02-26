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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis'ten geçti?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 08:10

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis'ten geçti?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Ekonomik düzenlemeleri içeren 2. torba yasa paketinde kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alıyor. Daha önce 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik torba kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Sırada Resmi Gazete adımı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları takip ediliyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

Torba yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak, soruları son gelişmeler ışığında yanıt arayor. Maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik (erken emeklilik), 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alan torba yasa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği nedir? İşte, torba yasa maddeleri ve konuya dair son dakika gelişmeleri.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere başlandı.

Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyon emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu maddeyi kabul etti.

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Emeklilik reformu, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, Meclis’ten geçti?

Ancak diğer maddelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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