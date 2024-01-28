TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
10:38
Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın, 42 maddesi kabul görmüştü. Şimdi ise kalan maddeler ve içeriği gündemde. Maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte, son durum!