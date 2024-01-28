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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 10:38

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın, 42 maddesi kabul görmüştü. Şimdi ise kalan maddeler ve içeriği gündemde. Maddeler arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi birçok konu yer alıyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte, son durum!

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

Meclis 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken bir yandan da gözler Torba Yasa maddeleri ve içeriğine çevrildi. Ekonomik düzenlemelerin içeriğinde yer aldığı birçok madde arasından Bakan Işıkhan 3600 ek gösterge için "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Torba Yasa meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge onaylandı mı? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler…

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Torba yasa ile birlikte sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi ekonomik olarak atılacak birçok adımın torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

TORBA YASA'DA SON DURUM NE?

Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı;

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE | 2024 Torba Yasa içeriği nedir, Meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge var mı?

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Torba kanunda yer alan iki düzenleme işverenleri yakından ilgilendiriyor. Bunlardan ilki 6111 kanun kodlu sigorta prim teşvikinin uygulanma süresinin iki yılda daha uzatılması. 6111 kanun kodlu sigorta prim teşviki hali hazırda en geniş kapsamda uygulanan teşvik. Özellikle genç ve kadınların istihdamında daha uzun süreyle işverene destek sağlayan teşvik bir sigortalıda asgari ücret düzeyinde bile 3.100 TL avantaj sağlıyor. Bu desteğin devamı işverenleri memnun edecektir. Ayrıca düzenleme ile 31 Aralık 2025'e kadar uzatılan teşvik süresini bu tarihten sonra bir yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor.

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