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Haberler Fotohaber TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:51

TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde. Meclisten geçmesi beklenen 2. torba yasa içeriğinde 3600 ek gösterge, sigorta primi teşviki, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik), ev kadınlarına emeklilik gibi çalışmalar yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile yakinen takibe alınan süreçte son durum kamu personelleri tarafından takip ediliyor. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilir edilmez Resmi Gazete'de yayınlanacak. Peki, torba yasa Meclis'ten çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…

TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

Torba yasa ne zaman çıkacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Torba yasa düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, torba yasa maddeleri ve içeriği açıklanacak. 86 maddelik torba kanunun 55 maddesi kabul edilerek yasalaşmıştı. Kalan maddelerin Meclis'te tekrar görüşülecek. Maddeleri arasında 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alıyor. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte 2024 torba yasada son durum.

TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Torba yasa maddeleri neler?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?

TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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