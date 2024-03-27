Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
13:51
TORBA YASADA NELER VAR? 7200 prim, 3600 ek gösterge... 2. Torba Yasa meclisten geçti mi, maddeleri neler?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde. Meclisten geçmesi beklenen 2. torba yasa içeriğinde 3600 ek gösterge, sigorta primi teşviki, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik), ev kadınlarına emeklilik gibi çalışmalar yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile yakinen takibe alınan süreçte son durum kamu personelleri tarafından takip ediliyor. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilir edilmez Resmi Gazete'de yayınlanacak. Peki, torba yasa Meclis'ten çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, detaylar…