Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:49

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

Ekonomik düzenlemeyi ive birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri takip ediliyor. Özellikle Yargı Paketi'nin TBMM'den geçmesi üzerine bir süredir Meclis'te çalışmaları devam eden Torba Yasa için beklentiler arttı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki bekleyiş sürüyor. Torba yasa hakkında çalışmalar devam ederken Vedat Işıkhan'dan ekonomiyle alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar...

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

TORBA YASA SON DURUM

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

Milyonların beklediği torba yasa teklifinin bazı maddeleri kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan maddeler ise yasama faaliyetlerinin yerel seçimin ardından yeniden başlamasıyla birçok ekonomik düzeltmenin de görüşülmesi bekleniyor.. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasada maddeleri neler? İşte, torba yasada son durum gelişmeleri.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

TORBA YASA ÇIKTI MI?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamıyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Ancak, kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || “3600 ek gösterge, Bağkur 7200…” 2024 Torba Yasa çıktı mı, içeriği ve maddeleri neler?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

SON DAKİKA