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Haberler Fotohaber TTK kura çekimi CANLI izle (Bartın ve Karabük) son dakika | TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:30

TTK kura çekimi CANLI izle (Bartın ve Karabük) son dakika | TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Bartın ve Karabük TTK kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Taşkömürü Kurumu pano ayak üretim işçiliği bölümüne yapılacak alımlar için Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için başvurular alınmış, TTK 2 bin işçi alımı başvuru işlemleri Eylül ayında sona ermişti. Bartın 400 işçi alımı ve Karabük 100 işçi alımı için bugün kamuoyuna ve basına açık olarak kura çekilecek.Bartın ve Karabük TTK kura çekimi canlı izle araştırılıyor. Peki, Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte TTK kura çekimi sonuçları sorgulama 2023…

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE BARTIN-KARABÜK | Bartın ve Karabük TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, asil ve yedek listesi

TTK işçi alımı kura sonuçları (Bartın ve Karabük) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemi meşgul ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın ve Karabük kura çekimi canlı izlenebilecek. Kura çekimi kamuoyuna ve basına açık olarak yapılacak. Bu noktada vatandaşlar bugün çekilecek kuralar öncesi TTK Bartın ve Karabük kura çekilişi canlı yayın izle için beklemeye koyuldu. Peki, TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TTK kura sonuçları asil ve yedek sorgulama işlemleri ve diğer önemli gelişmeler…

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE BARTIN-KARABÜK | Bartın ve Karabük TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, asil ve yedek listesi

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. Zonguldak'ın ardından sıra Bartın ile Karabük'te. İşte, TTK kura listesi 2023...

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TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE BARTIN-KARABÜK | Bartın ve Karabük TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, asil ve yedek listesi

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kurası 20 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Kuralar, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu ve Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Bartın kurası saat 14.00'te; Karabük kurası saat 16.00'da yapılacak. TTK kura çekimi canlı yayın T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Youtube sayfasında olacak.

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE BARTIN-KARABÜK | Bartın ve Karabük TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, asil ve yedek listesi

TTK BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE BARTIN-KARABÜK | Bartın ve Karabük TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, asil ve yedek listesi

TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.

Zonguldak ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

Zonguldak YEDEK aday listesi için (1501'den itibaren) TIKLAYINIZ.

Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

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