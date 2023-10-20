TTK kura çekimi CANLI izle (Bartın ve Karabük) son dakika | TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Bartın ve Karabük TTK kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Taşkömürü Kurumu pano ayak üretim işçiliği bölümüne yapılacak alımlar için Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için başvurular alınmış, TTK 2 bin işçi alımı başvuru işlemleri Eylül ayında sona ermişti. Bartın 400 işçi alımı ve Karabük 100 işçi alımı için bugün kamuoyuna ve basına açık olarak kura çekilecek.Bartın ve Karabük TTK kura çekimi canlı izle araştırılıyor. Peki, Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte TTK kura çekimi sonuçları sorgulama 2023…