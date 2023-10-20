TTK kura çekimi CANLI izle (Bartın ve Karabük) son dakika | TTK 2 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

TTK işçi alımı kura sonuçları (Bartın ve Karabük) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemi meşgul ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın ve Karabük kura çekimi canlı izlenebilecek. Kura çekimi kamuoyuna ve basına açık olarak yapılacak. Bu noktada vatandaşlar bugün çekilecek kuralar öncesi TTK Bartın ve Karabük kura çekilişi canlı yayın izle için beklemeye koyuldu. Peki, TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TTK kura sonuçları asil ve yedek sorgulama işlemleri ve diğer önemli gelişmeler…