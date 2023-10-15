BARTIN VE KARABÜK TTK kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:00

TTK kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023 yılı alımları kapsamında ziyaret edilmeye başlandı. Zonguldak, Bartın, Karabük illeri için 2 bin işçi alımı başvuru işlemleri Eylül ayında tamamlanmıştı. 13 Ekim'de yapılan Zonguldak kura çekilişi ile 1.500 işçi alımı asil-yedek isim listesi erişime açıldı. Şimdi ise tüm gözler Bartın ve Karabük sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda ''Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?'' soruları yanıt arıyor. Yedek adaylar başvuru şartlarını taşımayan güvenlik soruşturması ve sağlık muayenesini geçemeyen asıl adayların yerine davet edilecek. Peki, Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman yapılacak, asil-yedek isim listesi hangi gün açıklanacak? İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK kura sonucu sorgulama ekranı…