Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tuba Ünsal hayatı ile gündemde. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan ünlü oyuncu daha önce Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer aldı. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni Ünsal Denizli'de doğdu. Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?