Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:11
Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Tuba Ünsal kimdir sorusu yılbaşı özel programının ardından gündeme geldi. Yemin, Gecenin Ucunda, Bu Kalp Seni Unutur mu gibi hafızalarda yer edinen sevilen dizilerde yer alan ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…