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Haberler Fotohaber Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:11

Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tuba Ünsal kimdir sorusu yılbaşı özel programının ardından gündeme geldi. Yemin, Gecenin Ucunda, Bu Kalp Seni Unutur mu gibi hafızalarda yer edinen sevilen dizilerde yer alan ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tuba Ünsal hayatı ile gündemde. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan ünlü oyuncu daha önce Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer aldı. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni Ünsal Denizli'de doğdu. Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

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Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.
Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı.

Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Evlilikleri :
1.evliliği : 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.
2.evliliği : 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.
3.evliliği : 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.

Tuba Ünsal kimdir? Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Oynadığı Tiyato oyunları:
- Romeo ve Juliet,
- Bir Yaz Gecesi Rüyası,
- Vatan, Millet, Sakarya...

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