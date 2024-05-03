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Haberler Fotohaber Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:36

Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri Türk bayrakları ile paylaşılmaya başladı. Milletin şanlı tarihi ve kültürüne dikkat çeken bu özel günde duygularını dile getirmek isteyenler sosyal medyaya yöneldi. Günün anlam ve önemini daha iyi kavramak adına Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı soruları da arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü mesajları 2024...

Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

3 Mayıs Türkçülük Günü anlamı ve önemi ışığında kutlanmaya başladı. Türk milletinin bir parçası olmanın ışığında paylaşımlarını birlik ve beraberlik mesajı içinde paylaşanlar galerilere yöneldi. Bu noktada en güzel Türkçülük Günü sözleri kısa, uzun, farklı ve anlamlı seçenekleriyle tercih ediliyor. İşte, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları 2024...

Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür.

Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

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Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Fikir, iman, ülkü aşkı … İnsanları güçlü yapan bunlardır." (Alparslan Türkeş)

Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

"Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır." (Alparslan Türkeş)

"Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız."

Türkçülük Günü mesajları ve sözleri 2024 | 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Başarı için muntazam planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

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