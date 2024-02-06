Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK ŞEHRİ DEĞİŞMEDİ!

Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.