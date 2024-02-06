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Haberler Fotohaber Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:15

Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS 2023) sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin yeni nüfus sayısı belli oldu. 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarken yeni nüfusu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Türkiye nüfusu 2024 kaç oldu, il sıralaması nasıl merak diliyor. Peki, Türkiye'nin yeni nüfusu kaç oldu, Türkiye'de kaç kişi yaşıyor? İşte, detaylar…

Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

Türkiye'nin nüfus sayısı 2023 son verilere göre belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre güncel nüfus sayısı açıklandı. TÜİK verilerine göre en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller listesi güncellendi. Peki; Türkiye'nin yeni nüfusu kaç oldu? İşte, TUİK verileri ve diğer detaylar…

Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU KAÇ?

Türkiye'nin güncel nüfusu TÜİK tarafından duyuruldu. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

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Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

ERKEK NÜFÜSU DAHA YOĞUN!

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu.

Toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

YABANCI NÜFUS SAYISI KAÇ OLDU?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

Türkiye'deki yabancı nüfusunun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK ŞEHRİ DEĞİŞMEDİ!

Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

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