Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:15
Türkiye Nüfusu kaç oldu? TÜİK ile Türkiye nüfusu 2023 il sıralaması nasıl? TUİK verileri ile en az nüfusu sahip il belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS 2023) sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin yeni nüfus sayısı belli oldu. 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarken yeni nüfusu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Türkiye nüfusu 2024 kaç oldu, il sıralaması nasıl merak diliyor. Peki, Türkiye'nin yeni nüfusu kaç oldu, Türkiye'de kaç kişi yaşıyor? İşte, detaylar…