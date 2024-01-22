Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
11:33
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS'te ne kadar kalacak?
19 Ocak tarihinde Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Alper Gezarvcı'nın ne zaman döneceği araştırılmaya bşladı.İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Dragon kapsülünün yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından müretebatı taşıyan ara. TSİ 13.42 ISS'ye kenetlendi. Gezeravcı'nın yolculuğunu an be an takip edenler uzay programını ve ne zaman döneceğini merak ediyor. Peki Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS'te ne kadar kalacak?