Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.