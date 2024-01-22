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Haberler Fotohaber Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS'te ne kadar kalacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:33

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS'te ne kadar kalacak?

19 Ocak tarihinde Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Alper Gezarvcı'nın ne zaman döneceği araştırılmaya bşladı.İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Dragon kapsülünün yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından müretebatı taşıyan ara. TSİ 13.42 ISS'ye kenetlendi. Gezeravcı'nın yolculuğunu an be an takip edenler uzay programını ve ne zaman döneceğini merak ediyor. Peki Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS'te ne kadar kalacak?

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

Milli Uzay programı kapsamında devam eden Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu günlerdir gündemin en tepesinde yer alıyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcuğunu gerçekleştiren astronotumuz yolculuğunda ülkemiz adına ve insalık adına birçok önemli deney gerçekleştirecek. Peki Alper Gezeravcı'nın yolcuğu ne zaman bitecek, uzaydan ne zaman dönecek?

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün süren yolculuk sonunda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatını Orlando açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor. AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YAPACAK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğundan ne zaman, hangi gün dönecek, ISS’te ne kadar kalacak?

UZAYDA YAŞADIKLARINI ANLATACAKLAR

Alper Gezeravcı ve içinde yer aldığı ekip zaman zaman uzaydan dünyaya bağlanıp deneyimlerini anlatacaklar. Görevini tamamlayan astronotlar Dragon kapsülü ile uzaydan ayrılacaklar.

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