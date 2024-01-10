Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:45
Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?
İslam alemi için büyük öneme sahip olan üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Bu mübarek günlerde niyetli olmak isteyenler tarafından detaylar merak ediliyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içeren ve Regaip Kandili ile Berat Kandillerini içerisinde barındıran bu önemli aylarda Müslümanlar için Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur araştırmalarına başlandı. Mübarek üç aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir? Diyanetin açıklamalarıyla detaylarda…