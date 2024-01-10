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Haberler Fotohaber Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:45

Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Bu mübarek günlerde niyetli olmak isteyenler tarafından detaylar merak ediliyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içeren ve Regaip Kandili ile Berat Kandillerini içerisinde barındıran bu önemli aylarda Müslümanlar için Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur araştırmalarına başlandı. Mübarek üç aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir? Diyanetin açıklamalarıyla detaylarda…

Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

İslam ailemi için manevi öneme sahip olan Üç aylar başlıyor. Bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar nefsi terbiye eden ve bedeni zinde tutmak, şükretmek adına oruç tutmak ve maneviyatlarına yönelmek istiyorlar. Peki üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

Üç Aylar Orucu Ne Zaman Başlıyor?

Mübarek üç aylar 2 Ocak'ta başlayacak ve Ramazan Ayı'yla sona erecek. Diyanet'e göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, sağlık durumu elverdiği sürece ve gücü yettiği takdirde bireyler, nafile oruç tutma imkanına sahipler.

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Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

Üç Aylar Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

  • Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

Üç Aylarda Hangi Günler Oruç Tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Mübarek Üç Aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

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