Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda Müslümanlar diğer aylara göre daha fazla ibadet, dua, zikir ile geçirirler. Ayrıca Üç aylarda, dua ve tövbelerin daha çok kabul edileceğine inanılır.

Hz. Muhammed Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuştur.