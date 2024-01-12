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Haberler Fotohaber Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:43

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan Bayramıyla sona eren üç aylar bugün itibarıyla başladı. Bu mübarek ayları dini vecibelerle ve maneviyat dolu geçirmek isteyen Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu mübarek günlerin faziletlerden yararlanmak isteyen Müslümanlar bu mübarek günleri namazla, oruçla, dua ve zikirle geçiyorlar. Dini kaynaklara göre kişi müsait olduğu ve güç yetirdiği müddetçe bu ayları ibadetle doldurmalı. Peki mübarek üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi ibadetlerle geçirilmelidir?

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

Üç aylar tüm İslam aleminin Recep ayına erişmesinden başlayarak Ramazan Bayramına kavuşana kadar geçirdiği süreyi kapsar. Bu sürede Recep, Şaban ve Ramazan aylarını maneviyat yüküyle doldurmak isteyen Müslümanlar üç ayları ibadetle geçirir. Manevi huzurun kalplere dolduğu bu mübarek üç aylarda yapılacak ibadetler

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda Müslümanlar diğer aylara göre daha fazla ibadet, dua, zikir ile geçirirler. Ayrıca Üç aylarda, dua ve tövbelerin daha çok kabul edileceğine inanılır.

Hz. Muhammed Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuştur.

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Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

ÜÇ AYLAR DUASI

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

Meali

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Muhammed şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."

Hz. Muhammed; başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan'da ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı üç aylarda oruç tutulması konusunda bazı bilgiler verdi; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Üç aylarda yapılacak ibadetler neler, hangi ibadetlerle geçirilmelidir? Üç aylar için yapılması gerekenler

RECEP AYI NAMAZI

Recep ayında Allah rızası için ve Recep ayının hürmetine bağışlanmak, istek ve dileklerine ulaşmak için kılınan nafile namazlardandır. Recep ayı öyle şerefli bir aydır ki ona erişen herkesin sevinmesi yaptığı ufacık bir amel, bir sadaka ve bir iyilik Recep ayında olduğu için affedilmesine vesile olmaktadır.
Recep ayında kılınan Recep ayı namazı 30 rekatlık bir namazdır. Recep ayında kılınmasının farklılığı ise Recep ayının başladığı gece ve gün içinde 10 rekat Recep ayının ortasında 10 rekat ve Recep ayının sonunda 10 rekat olmak üzere kılınan bir namazdır.

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