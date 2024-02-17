Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
20:02
Üç Kız Kardeş, 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni gününde yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Somer babasının çıkış biletini elinde tutarken bir yandan da Adnan'ın türlü oyunlarıyla Rüçhan ve Somer, Özer'i kaybetmekle burun buruna gelirler. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 74. Bölüm izle ekranı!